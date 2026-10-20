Bộ Công Thương ban hành quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu rõ, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục kèm theo quyết định này.

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung tại quyết định này là bộ phận không tách rời của Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung khác của Quy hoạch không thuộc phạm vi điều chỉnh, bổ sung tại quyết định này tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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