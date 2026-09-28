Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2045

Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc tế

Theo Quyết định phê duyệt, quy mô lập quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có diện tích rộng 39.400 ha. Phạm vi, ranh giới bao gồm các phường: Đông Kinh, Tam Thanh, Lương Văn Tri, xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa (không bao gồm xã Gia Cát cũ) và một phần các xã Cao Lộc (xã Thạch Đạn cũ); Hoàng Văn Thụ (xã Tân Thanh và Tân Mỹ cũ); Khánh Khê (xã Bình Trung và một phần xã Khánh Khê cũ), Chiến Thắng (một phần xã Vân An cũ).

Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc tế

Quan điểm điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với định hướng của quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc; quy hoạch tỉnh Lạng Sơn; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quốc gia và quốc tế; là cầu nối quan trọng kết nối Việt Nam, ASEAN với thị trường Trung Quốc, là một trong những trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ trọng điểm của tỉnh và vùng Đông Bắc, gắn với phát triển bền vững và đảm bảo môi trường sinh thái. Bảo vệ và tôn tạo các giá trị cảnh quan thiên nhiên, cấu trúc không gian đặc trưng đô thị và tạo lập bản sắc đô thị.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là định hướng phân bổ không gian phát triển hợp lý, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và bảo đảm cơ hội cho các hoạt động phát triển trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; kế thừa các định hướng còn phù hợp tại Quy hoạch chung đã được phê duyệt trước đây.

Đồng thời, tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn; có hệ thống cơ sở kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng đất đai hiệu quả; làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững.

Về tính chất chức năng của khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được xác định là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch và công nghiệp lớn của vùng trung du và miền núi phía Bắc; là đầu mối hạ tầng giao thông quan trọng của quốc gia mang sứ mệnh kết nối chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Là khu kinh tế tổng hợp, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics tầm cỡ quốc gia, quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị biên giới với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia.

Quy mô dân số đến năm 2035 là khoảng 235.000 - 240.000 người; đến năm 2045 khoảng 295.000 - 300.000 người. Đến năm 2035, đất xây dựng khoảng 10.630 - 11.000 ha. Đến năm 2045 đất xây dựng khoảng 13.200 - 13.700 ha.

Định hướng phát triển toàn bộ khu kinh tế được cấu trúc thành 3 phân vùng trọng điểm

Về định hướng phát triển không gian tổng thể, từng bước hình thành không gian khu kinh tế - đô thị đồng bộ thống nhất với các phân vùng chức năng đặc thù của từng khu vực; khu vực đô thị dịch vụ, công nghiệp tập trung phát triển theo các hành lang dọc quốc lộ 1 và 4A và các đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt, tạo nên chuỗi các khu chức năng; các khu vực đồi núi phía Đông và phía Tây được phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ hệ sinh thái đồi rừng, bảo vệ nguồn nước; nâng cấp, bổ sung các tuyến đường vành đai kết nối, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội các khu dân cư hiện hữu, nâng cao điều kiện sống của người dân khu vực.

Định hướng phát triển không gian các khu vực: Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được chia thành 3 phân vùng chính:

Vùng 1 (vùng phía Bắc) - vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị, bao gồm các khu vực sát biên giới thuộc xã Đồng Đăng và một phần các xã Hoàng Văn Thụ, Cao Lộc; diện tích khu vực khoảng 19.123 ha; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 71.000 - 71.200 người.

Đây là phân vùng động lực về kinh tế cửa khẩu; là đầu mối giao thông, cửa ngõ giao lưu, phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, thông minh, gắn với hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt, khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn, thương mại biên giới và dịch vụ logistics.

Vùng 2 (vùng trung tâm) - vùng đô thị Lạng Sơn, bao gồm các khu vực phường Tam Thanh, một phần các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri và một phần xã Khánh Khê; diện tích khu vực khoảng 12.774 ha; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 203.000 - 207.000 người.

Theo quy hoạch, đây là cực tăng trưởng động lực phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn gắn với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; là đô thị dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, đầu mối giao thông và hỗ trợ logistics của tỉnh Lạng Sơn.

Vùng 3 (vùng phía Nam) - vùng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, bao gồm các khu vực một phần các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Lương Văn Tri, một phần xã Chiến Thắng; diện tích khu vực khoảng 7.502 ha; quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 21.000 - 21.800 người.

Đây là vùng phát triển mới, cửa ngõ phía Nam của khu kinh tế; là vùng đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch; khu vực trọng tâm về phát triển công nghiệp, gắn với dịch vụ kho tàng, bến bãi giữ vai trò đầu mối trung chuyển vùng và quốc gia; có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng các điều kiện để hình thành khu thương mại tự do./.