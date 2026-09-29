Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Phối cảnh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp, mở rộng chuẩn bị phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Theo Quyết định do Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn ký, việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam và kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Xây dựng.

Trong thời kỳ 2021-2030, quy hoạch điều chỉnh hệ thống đường lăn theo hướng kéo dài đường lăn song song hiện hữu về hai phía, bảo đảm đồng bộ với hệ thống đường cất hạ cánh.

Quy hoạch đồng thời bổ sung các đường lăn song song nằm giữa hai đường cất hạ cánh và phía bắc đường cất hạ cánh số 2, cách tim đường khoảng 180m; bổ sung hệ thống đường lăn nối và đường lăn thoát nhanh, tạo kết nối giữa hệ thống đường lăn với các khu vực sân đỗ.

Cấu hình hệ thống đường lăn này được giữ ổn định trong tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng yêu cầu tổ chức khai thác đồng bộ và nâng cao năng lực phục vụ tàu bay.

Đối với khu vực sân đỗ, giai đoạn 2021-2030 sẽ quy hoạch sân đỗ trước nhà ga hành khách T2, đồng thời mở rộng sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ tàu bay.

Quy hoạch cũng bổ sung sân đỗ máy bay tại khu vực giữa nhà ga T1 và nhà khách VIP/hàng không chung, với quy mô khoảng 45 vị trí đỗ. Trong tầm nhìn đến năm 2050, sân đỗ tiếp tục được mở rộng trên phần diện tích đất dự trữ khi phát sinh nhu cầu.

Một nội dung đáng chú ý của quy hoạch điều chỉnh là bổ sung, điều chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến đường công vụ nội cảng nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Quy hoạch đồng thời bổ sung bãi tập kết phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất tại khu vực phía đông nhà khách VIP/hàng không chung.

Đối với các công trình dịch vụ và phụ trợ hàng không, quy hoạch bố trí cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không về phía bắc cảng, với diện tích khoảng 7,2ha; khu vực hangar sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay ở phía bắc cảng, diện tích khoảng 30,4ha.

Khu khách sạn, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê được bổ sung tại khu vực phía nam cảng và phía nam nhà khách VIP, với tổng diện tích khoảng 51ha. Cơ sở đào tạo hàng không được bố trí tại khu vực đất dự phòng phía bắc, diện tích khoảng 12,6ha.

Quy hoạch cũng định hướng xây dựng trạm khẩn nguy cứu hỏa đạt cấp 9 theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); đồng thời bố trí khu huấn luyện cứu hỏa diện tích khoảng 1,7ha và khu vực xử lý bom mìn tại hai đầu đường cất hạ cánh hiện hữu.

Theo quy hoạch được phê duyệt, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 1.040,43ha.

Trong đó, diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý là 558,69ha; đất do quân sự quản lý 62,98ha; đất dùng chung 418,76ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung của quy hoạch vào quy hoạch địa phương; quản lý tĩnh không, cao độ xây dựng và bảo vệ quỹ đất, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo quy hoạch được duyệt.