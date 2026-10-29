Phê duyệt điều chỉnh phương án đấu nối dự án điện gió Đông Hải 3

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2832/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh cập nhật phương án đấu nối dự án Nhà máy Điện gió Đông Hải 3 (vị trí V3-3) trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt điều chỉnh phương án đấu nối dự án Nhà máy Điện gió Đông Hải 3 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ảnh minh hoạ: Chanh Đa/TTXVN

Theo quyết định, phương án đấu nối mới được cập nhật là đường dây 220kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp Nhà máy Điện gió Đông Hải 3 về Trạm biến áp 500kV Duyên Hải. Phương án này thay thế cho phương án đường dây 220kV mạch đơn đấu nối Trạm biến áp 220kV điện gió V3-3 về Trạm biến áp 220kV điện gió Đông Thành 1 trước đây. Cùng với đó, thông số quy mô trạm biến áp nâng áp Nhà máy Điện gió Đông Hải 3 và quy mô, tiết diện đường dây đấu nối sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn chuẩn bị dự án và thể hiện tại quyết định phê duyệt dự án.

Để triển khai hiệu quả quyết định này, Bộ Công Thương giao Cục Điện lực chủ trì tổ chức hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nội dung điều chỉnh; định kỳ rà soát tình hình thực hiện quy hoạch, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. Đồng thời, Cục Điện lực phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cùng các nhà đầu tư cập nhật tiến độ dự án, đảm bảo mục tiêu cung ứng điện.

Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Bộ Công Thương đề nghị chỉ đạo tổ chức triển khai các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn theo quy định. Tỉnh xem xét điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho phù hợp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa các dự án được phê duyệt vào quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch đô thị, nông thôn và sử dụng đất. Đồng thời, địa phương chủ động bố trí quỹ đất, thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", cũng như tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh phương án đấu nối cho Nhà máy Điện gió Đông Hải 4 nếu chịu ảnh hưởng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Cục Điện lực và các địa phương trong việc cập nhật, điều chỉnh tiến độ, quy mô lưới điện khu vực. Các đơn vị cần lưu ý phối hợp đồng bộ tiến độ công trình nâng công suất trạm 500kV Duyên Hải với tiến độ triển khai các dự án nguồn điện liên quan, đồng thời thực hiện thỏa thuận đấu nối đúng quy định. Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia phối hợp tính toán, đánh giá khả năng vận hành hệ thống điện, khả năng hấp thụ năng lượng tái tạo và nhu cầu dự phòng để đảm bảo an ninh năng lượng chung. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem toàn bộ văn bản tại đây .