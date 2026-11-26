Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với phạm vi nghiên cứu khoảng 311ha. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngày 26/11, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo đề cương được phê duyệt, thời gian lập quy hoạch dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027, không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Nội dung lập quy hoạch tập trung khảo sát, điều tra, thu thập số liệu phục vụ công tác nghiên cứu; phân tích, đánh giá hiện trạng và năng lực khai thác của hệ thống kết cấu hạ tầng hiện hữu; dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không trong thời kỳ quy hoạch; đồng thời, nghiên cứu phương án quy hoạch vùng trời, đường bay và phương thức bay phục vụ khai thác cảng hàng không.

Đề cương cũng đặt ra yêu cầu xác định tính chất, vai trò, quy mô cảng hàng không; các chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật; đánh giá khả năng, đề xuất phương án quy hoạch khu bay, khu mặt đất cùng hệ thống công trình phụ trợ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khai thác trong tương lai.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch sẽ nghiên cứu phương án bố trí các công trình phù hợp, xác định yêu cầu bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ước tính tổng mức đầu tư và đề xuất phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và khả thi.

Theo quyết định, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam làm cơ quan lập quy hoạch, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định sau khi tiếp nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ quy hoạch. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức lập, hướng dẫn, giám sát và hoàn thiện sản phẩm. Đồng thời, tiếp thu, hoàn thiện đề cương theo kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch-Tài chính.

Việc lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo nhằm tổ chức, bố trí không gian phát triển hợp lý, phù hợp điều kiện tự nhiên, nhu cầu vận tải hàng không và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Quá trình nghiên cứu, lập quy hoạch phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, hàng không dân dụng; đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); đồng thời, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, an toàn khai thác và tính khả thi, tạo cơ sở cho việc đầu tư, phát triển Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo theo lộ trình phù hợp.