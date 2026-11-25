Phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê

Đề án đặt mục tiêu tổng quát nhằm phục hồi toàn diện, bền vững nguồn nước mặt các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê trên cơ sở nguyên tắc thuận theo tự nhiên, phát huy tối đa hiệu quả cơ sở hạ tầng tài nguyên nước, thủy lợi hiện có và mạng lưới sông suối tự nhiên; từng bước khôi phục, tạo dòng chảy thường xuyên hướng tới thiết lập cơ chế tự chảy thường xuyên, liên tục và xử lý dứt điểm ô nhiễm nguồn nước; đảm bảo an ninh nguồn nước, đưa các dòng sông trở thành các trục không gian xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, hướng tới khai thác đa mục tiêu và đem lại giá trị gia tăng về kinh tế, sinh thái, văn hoá, lịch sử gắn liền với nguồn nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Cải thiện chất lượng nước mặt, phục hồi các hệ sinh thái, phát triển cảnh quan ven sông

Phấn đấu đến năm 2035, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển nguồn nước mặt bằng các giải pháp ưu tiên tự chảy từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải với lưu lượng đến 120 m3/s, từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê với lưu lượng đến 28 m3/s, từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy với lưu lượng đến 200 m3/s nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên, liên tục cho các sông, nâng cao năng lực lấy nước, tiêu úng giảm thiểu ngập lụt, tiết kiệm tối đa năng lượng và chi phí vận hành, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm nước mặt trên các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê; triển khai đồng bộ các giải pháp thu gom, xử lý nước thải theo quy định trước khi xả thải vào nguồn nước nhằm cải thiện chất lượng nước mặt, phục hồi các hệ sinh thái, phát triển cảnh quan ven sông. Phấn đấu đến năm 2035, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn có hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý; trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp.

Áp dụng các cơ chế, chính sách để huy động tối đa nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân trong việc triển khai các giải pháp cải tạo, phục hồi nguồn nước bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và bền vững, phấn đấu huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tối thiểu 70% tổng kinh phí của Đề án; làm cơ sở sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, các thể chế, chính sách liên quan đến cải tạo, phục hồi nguồn nước.

Thu gom, xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm nước mặt, từng bước giảm thiểu tải lượng các chất ô nhiễm đổ vào hệ thống sông

Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ, giải pháp Đề án đặt ra là thu gom, xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm nước mặt nhằm từng bước giảm thiểu tải lượng các chất ô nhiễm đổ vào hệ thống sông, cải thiện chất lượng nguồn nước, phục hồi và duy trì hệ sinh thái thủy sinh:

a- Đối với lưu vực sông Bắc Hưng Hải: đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, thu gom, xử lý nước thải mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông đang triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

b- Đối với lưu vực sông Nhuệ - Đáy

- Đối với nước thải đô thị, khu dân cư tập trung: nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện 13 hệ thống thu gom, xử lý hiện có và đầu tư xây mới 47 hệ thống thu gom, xử lý nước thải với tổng công suất xử lý khoảng 2 triệu m3/ngày đêm để đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải đô thị, khu dân cư tập trung phát sinh trên lưu vực đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành trước khi xả thải vào nguồn nước.

- Đối với nước thải cụm công nghiệp: đầu tư, xây mới, nâng cấp, cải tạo các hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của 119 cụm công nghiệp hiện có trên lưu vực đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành trước khi xả thải vào nguồn nước hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng, không làm phát sinh nước thải.

- Đối với nước thải khu công nghiệp tập trung: nâng cấp, cải tạo 24 hệ thống thu gom, xử lý hiện có đảm bảo đạt công suất xử lý khoảng 217 nghìn m3/ngày đêm và đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp mới đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải khu công nghiệp tập trung trên lưu vực đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành trước khi xả thải vào nguồn nước hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng, không làm phát sinh nước thải.

c- Đối với lưu vực sông Ngũ Huyện Khê

- Đối với nước thải đô thị, khu dân cư tập trung: nâng cấp, cải tạo 03 hệ thống thu gom, xử lý hiện có và đầu tư xây mới 08 hệ thống thu gom, xử lý nước thải với tổng công suất xử lý khoảng 425 nghìn m3/ngày đêm để đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải đô thị, khu dân cư tập trung phát sinh trên lưu vực đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành trước khi xả thải vào nguồn nước.

- Đối với nước thải cụm công nghiệp: đầu tư, xây mới, nâng cấp, cải tạo các hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của 13 cụm công nghiệp hiện có trên lưu vực đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành trước khi xả thải vào nguồn nước hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng, không làm phát sinh nước thải.

- Đối với nước thải khu công nghiệp tập trung: nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện 13 hệ thống thu gom, xử lý hiện có đảm bảo đạt công suất xử lý khoảng 113 nghìn m3/ngày đêm và đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp mới đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải khu công nghiệp tập trung trên lưu vực đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành trước khi xả thải vào nguồn nước hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng, không làm phát sinh nước thải.

d- Các địa phương căn cứ vào tình hình, nguồn lực thực tế để lựa chọn phạm vi, quy mô thu gom, xử lý nước thải và thời gian thực hiện cho phù hợp. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để kiểm soát đối với các nguồn nước thải phân tán, nước thải làng nghề nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp được xử lý tại chỗ hoặc thu gom đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Điều hòa, phân phối nguồn nước nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên, liên tục cho các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê

Đề án cũng sẽ tập trung điều hòa, phân phối nguồn nước từ sông Hồng, sông Đuống (hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà). Trước mắt, bổ sung nguồn nước, tăng cường khả năng lưu thông dòng chảy bằng giải pháp động lực, bao gồm:

Khẩn trương đưa vào vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan bổ cập tạo nguồn cho sông Bắc Hưng Hải đạt 32 m3/s; cải tạo, nâng cấp các tuyến sông, kênh, các công trình điều tiết và các nhiệm vụ, giải pháp khác mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên lưu vực đang triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 02/CT-TTg được chi tiết tại Quyết định số 4160/QĐ-BNNMT. Kết hợp với giải pháp tổng thể, lâu dài hình thành các trục liên thông từ sông Hồng đến sông Thái Bình (Xuân Quan - Cầu Cất, Nghi Xuyên - Cầu Xe) và từ sông Kim Sơn ra sông Luộc (Lực Điền - Triều Dương, Cống Tranh - Nam Kẻ Sặt, Bá Thủy - An Thổ).

Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh dẫn để đảm bảo dẫn nước, bổ sung nguồn nước cho sông Ngũ Huyện Khê từ sông Đuống qua trạm bơm Tri Phương II với lưu lượng tối đa 21,73 m3/s; cải tạo, nâng cấp, nạo vét lòng dẫn các sông, kênh trục chính trên hệ thống đảm bảo lưu thông dòng chảy, tăng cường khả năng tiêu thoát nước, gồm sông Ngũ Huyện Khê (từ cống Long Tửu đến cống Đặng Xá) và kênh trạm bơm Tri Phương II; cải tạo cụm đầu mối Trịnh Xá, Yên Hậu, Lương Tân.

Về giải pháp tổng thể, lâu dài để đảm bảo khả năng phục hồi dòng chảy tự nhiên bằng hình thức tự chảy một cách bền vững, đầu tư xây dựng cụm công trình phục hồi mực nước, điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng và sông Đuống lấy nước vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải với lưu lượng đến 120 m3/s, sông Ngũ Huyện Khê lưu lượng đến 28 m3/s, tăng cường nguồn nước cho vùng hạ du sông Nhuệ - Đáy qua cống Tắc Giang. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả Trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng, gia tăng lượng phù sa cho trung tâm đồng bằng sông Hồng, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững. Cải tạo cống Long Tửu và các cống dưới đê để lấy nước và tiêu nước tự chảy cho hệ thống sông Ngũ Huyện Khê.

Điều hòa, phân phối nguồn nước từ sông Đà vào lưu vực sông Đáy nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên, bảo đảm cấp nước, hỗ trợ tiêu thoát nước, phục hồi chất lượng nước, tạo cảnh quan; đặc biệt bổ sung dòng chảy "hồi sinh các dòng sông chết" cho các sông nội đô Hà Nội (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét) và phát huy hiệu quả của các dự án "Tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội" và "Hợp phần cụm công trình đầu mối Hát Môn - đập Đáy, thuộc dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy" đã được đầu tư xây dựng./.