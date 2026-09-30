Phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet tại Việt Nam

Outlet là một mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet. Hàng hóa kinh doanh tại outlet (có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ và hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại các outlet).

Việc phát triển outlet được đặt trong yêu cầu hiện đại, minh bạch, có kiểm soát, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.