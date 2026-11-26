Đề án hướng đến khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên rừng, biển, gắn phát triển du lịch với bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư xã đảo Tân Hiệp.

Theo đề án, thành phố định hướng phát triển 18 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích 509,75ha. Trong đó, hợp phần rừng gồm 12 điểm trải nghiệm du lịch sinh thái với diện tích 257,38ha; hợp phần biển gồm 6 điểm, vùng du lịch sinh thái với diện tích 252,37ha. Đồng thời phát triển 12 tuyến du lịch sinh thái với tổng chiều dài 39,8km.

Đề án định hướng thu hút từ 3 - 5 nhà đầu tư, đối tác tham gia triển khai các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Với đặc thù là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, việc phát triển du lịch tại Cù Lao Chàm cần gắn với kiểm soát tác động đến hệ sinh thái rừng, biển, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và sử dụng bền vững tài nguyên. Các hoạt động đầu tư, khai thác du lịch phải tuân thủ quy định pháp luật về lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Việc hình thành các tuyến, điểm du lịch sinh thái cũng mở ra cơ hội để người dân xã đảo tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ, từ hướng dẫn tham quan, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực đến giới thiệu sản vật địa phương. Qua đó, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng và tăng cường sự tham gia của người dân vào công tác bảo tồn.