Ninh Bình đặt trọng tâm phát triển công nghiệp hiện đại, thông minh, lấy công nghiệp công nghệ cao làm động lực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đề án nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Quy hoạch tỉnh Ninh Bình; đồng thời xác định rõ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp tỉnh, thúc đẩy liên kết sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển công nghiệp xanh và từng bước đưa Ninh Bình trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng trong giai đoạn tới.

Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 15%/năm, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 15,4%/năm; Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm là 17%; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng sản phẩm (GRDP) đến năm 2030 đạt trên 43%;

Ninh Bình đẩy mạnh phát triển công nghiệp xanh trong thời gian tới

Phấn đấu thu hút tối thiểu 02 dự án/doanh nghiệp công nghệ cao; ưu tiên dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao thuộc các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn và thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Tiếp tục nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu phát triển giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giá trị gia tăng và mức độ tham gia của doanh nghiệp địa phương trong chuỗi sản xuất công nghiệp

Đề án đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong tỉnh

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tình hình thực hiện, định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Đề án, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện và chủ động rà soát, bố trí nguồn lực, lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan để tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.