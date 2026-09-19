Phê duyệt Đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý TCTD yếu kém

Ngày 18/9, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Đề án bao gồm 5 quan điểm lớn, 3 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030, gắn kết với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Các nội dung trong đề án được xây dựng đồng bộ, liên kết chặt chẽ với Đề án "Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045" của Bộ Tài chính.

Để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả đề án, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, NHNN đã cụ thể hóa 4 nhóm giải pháp thành 53 nhiệm vụ, trong đó mỗi nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành và phân công đơn vị chủ trì, phối hợp cụ thể, rõ ràng.

53 nhiệm vụ để hiện đại hóa hệ thống ngân hàng

4 nhóm giải pháp gồm nhóm định hướng, giải pháp chung; nhóm định hướng và giải pháp hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; nhóm định hướng và giải pháp về xử lý các TCTD yếu kém; nhóm định hướng và giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, nhóm định hướng, giải pháp chung gồm 4 giải pháp: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các TCTD yếu kém, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp; phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin trong các lĩnh vực cốt lõi; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.

Nhóm hiện đại hóa hệ thống ngân hàng cũng gồm 4 giải pháp, tập trung vào hiện đại hóa hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối; hiện đại hóa các hệ thống thanh toán, đổi mới công tác quản lý, giám sát các hệ thống thanh toán; hiện đại hóa, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; hiện đại hóa hoạt động của các TCTD.

Đối với nhóm xử lý các TCTD yếu kém, đề án đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trực tiếp và các giải pháp hỗ trợ đối với NHNN và các TCTD.

Trong khi đó, nhóm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp.

NHNN được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Theo phân công, NHNN chủ trì thực hiện nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện đề án; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và VAMC.

NHNN cũng có nhiệm vụ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại, xử lý các TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu của TCTD.

Cơ quan này được giao triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân; chỉ đạo các TCTD triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

NHNN cũng phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngành ngân hàng; công tác quản lý, thanh tra, giám sát đối với hoạt động bảo hiểm, chứng khoán nhằm ngăn ngừa, xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu, gây tác động bất lợi tới thị trường chứng khoán và rủi ro cho TCTD.

Bộ Tài chính chủ trì các nội dung về rà soát, hoàn thiện Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước trung ương, địa phương.

Bộ cũng phối hợp với NHNN cân đối, bố trí nguồn ngân sách Nhà nước để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính được giao triển khai kết nối hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán với Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với giao dịch chứng khoán mà NHNN đóng vai trò là ngân hàng thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán này.

Nhiều bộ, ngành cùng tham gia

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì các nội dung về sửa đổi Luật Đất đai; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc chuyển nhượng dự án trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản.

Bộ này cũng được giao ban hành hướng dẫn xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo Nghị định số 156/2025/NĐ-CP; hoàn thiện công tác đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc, kết nối và chia sẻ liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với NHNN đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; triển khai dịch vụ đánh giá điểm khả tín khách hàng vay dựa trên đa nguồn dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng an toàn, thuận lợi.

Bộ Công an đồng thời được giao xây dựng Khung quản trị dữ liệu, phân loại dữ liệu cốt lõi; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, tổ chức, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và NHNN chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo và triển khai thực hiện Phương án xử lý Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính trực thuộc phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ sau khi có ý kiến của NHNN.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.