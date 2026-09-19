Phê duyệt đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận vốn

Ngày 18/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Đề án được xây dựng theo nhiệm vụ Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan.

Đề án hướng tới hiện đại hóa hệ thống ngân hàng. Ảnh: HA

Mục tiêu là gắn việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém và cải thiện khả năng tiếp cận vốn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” giai đoạn 2026-2030.

Đề án gồm 5 quan điểm lớn và 3 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đồng thời được triển khai đồng bộ với Đề án “Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045” được phê duyệt tại Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026.

Tập trung hiện đại hóa và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém

NHNN đã cụ thể hóa Đề án thành 4 nhóm giải pháp với 53 nhiệm vụ, trong đó xác định thời hạn hoàn thành và phân công cơ quan chủ trì, phối hợp.

Nhóm giải pháp thứ nhất tập trung vào định hướng chung, gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin trong các lĩnh vực cốt lõi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng; tăng cường truyền thông chính sách và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Nhóm thứ hai tập trung hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, gồm hiện đại hóa điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối; hiện đại hóa hệ thống thanh toán và quản lý, giám sát thanh toán; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng; hiện đại hóa hoạt động của các TCTD.

Nhóm thứ ba tập trung xử lý các TCTD yếu kém, gồm 4 nhiệm vụ, giải pháp trực tiếp và các giải pháp hỗ trợ đối với NHNN và các TCTD.

Nhóm thứ tư gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

NHNN xác định thời hạn hoàn thành và phân công cơ quan chủ trì, phối hợp. Ảnh: HA

Theo phân công, NHNN chủ trì triển khai Đề án; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).

NHNN cũng được giao hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại và xử lý TCTD yếu kém, xử lý nợ xấu; triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; chỉ đạo các TCTD nâng cao khả năng tiếp cận vốn; đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát và phối hợp xử lý các vi phạm liên quan đến sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu có thể gây tác động bất lợi tới thị trường chứng khoán và rủi ro cho TCTD.

Bộ Tài chính được giao rà soát, hoàn thiện Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này; rà soát các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; phối hợp với NHNN bố trí nguồn ngân sách để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và VAMC theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì sửa đổi Luật Đất đai; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho chuyển nhượng dự án trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản; hướng dẫn xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Công an phối hợp với NHNN kết nối, chia sẻ và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; triển khai dịch vụ đánh giá điểm khả tín khách hàng vay dựa trên đa nguồn dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận tín dụng.

Bộ Công an đồng thời được giao xây dựng Khung quản trị dữ liệu, phân loại dữ liệu cốt lõi, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, địa phương và NHNN chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo, triển khai phương án xử lý Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính trực thuộc theo chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ sau khi có ý kiến của NHNN.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao hoàn thiện cơ sở pháp lý cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.