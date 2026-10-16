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Hệ thống đồng bộ, hiện đại, liên thông, phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông".

Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông là hạ tầng học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục phổ thông, được Nhà nước quản lý thống nhất; bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, kiến trúc số ngành giáo dục và quy định của pháp luật có liên quan. Quyền tác giả, quyền liên quan đối với học liệu do các tổ chức, cá nhân tạo lập được tôn trọng, bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia; Bảo đảm công bằng tiếp cận nguồn học liệu số chất lượng cao, chuẩn hóa và miễn phí cho mọi học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước; ưu tiên nguồn lực, hạ tầng, thiết bị và giải pháp truy cập cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh khuyết tật.

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng Hệ thống đồng bộ, hiện đại, liên thông và dùng chung, phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông; bảo đảm học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được tiếp cận, khai thác học liệu số có chất lượng, phù hợp với nhu cầu dạy và học.

Phấn đấu trước năm 2030 đạt 100% cơ sở giáo dục phổ thông kết nối và sử dụng Hệ thống

Đề án được triển khai theo hai giai đoạn, bảo đảm hoàn thiện các điều kiện cần thiết, tổ chức thí điểm, đánh giá, hoàn thiện và triển khai trên phạm vi toàn quốc, cụ thể:

Giai đoạn 2026-2027: Rà soát, hoàn thiện và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành khung pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng, vận hành thử nghiệm phiên bản đầu tiên của Cổng học liệu số cùng Nền tảng quản lý và khai thác học liệu số; hoàn thành học liệu lõi quốc gia giai đoạn thí điểm, tập huấn cốt cán, tổ chức thí điểm triển khai Hệ thống tại một số địa phương và hoàn thành kết nối xác thực định danh điện tử.

Giai đoạn 2028-2030: Trên cơ sở kết quả đánh giá thí điểm, hoàn thành việc xây dựng Cổng học liệu số với bộ học liệu lõi quốc gia, Hệ thống dữ liệu và các dịch vụ kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu, nền tảng dữ liệu quốc gia có liên quan; mở rộng đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt 100% cơ sở giáo dục phổ thông kết nối và sử dụng Hệ thống trước năm 2030; tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá tác động độc lập.

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và khung bản quyền học liệu số; Phát triển hạ tầng số và nền tảng công nghệ dùng chung; Xây dựng học liệu lõi quốc gia; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ vận hành Kho học liệu số quốc gia; Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; Đào tạo, bồi dưỡng năng lực số và truyền thông, thúc đẩy sử dụng thực chất; Phối hợp liên ngành và liên thông dữ liệu; Bảo đảm nguồn lực và phát triển bền vững.