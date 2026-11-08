Phê duyệt đầu tư luồng Cửa Lở với tổng mức gần 7.585,764 tỷ đồng

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai là cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông hàng hải cấp I, với thời hạn sử dụng theo thiết kế là 50 năm.

Dự án được thực hiện tại địa bàn các xã Tam Anh, Tam Hải và Núi Thành. Quy mô tổng thể bao gồm việc đầu tư xây dựng, thiết lập tuyến luồng hàng hải dài khoảng 6,58km, rộng 140m, cao độ đáy -13,2m (hệ cao độ hải đồ) đi qua Cửa Lở vào khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa, khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư hệ thống báo hiệu hàng hải và vùng đón trả hoa tiêu cho tàu 50.000 DWT; xây dựng hệ thống đê chắn sóng, chắn cát phía biển nhằm bảo vệ luồng tàu (tuyến phía Tây dài 1.246m, tuyến phía Đông dài 1.284m) và kè bảo vệ hai bên bờ Cửa Lở (tuyến phía Tây dài 852m, tuyến phía Đông dài 1.185m).

Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay) gần 7.585,764 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, dự kiến nguồn vốn nhà đầu tư tham gia là 7.585,764 tỷ đồng (lãi suất vốn vay áp dụng 10,9%/năm); trong đó vốn chủ sở hữu 1.137,865 tỷ đồng (tương đương 15% tổng mức đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư); vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là 6.447,90 tỷ đồng (tương đương 85% tổng mức đầu tư).

Dự án triển khai theo loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT), thanh toán bằng quỹ đất, gồm: Khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Tam Hòa (khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa) với diện tích 744,04ha; Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1) với diện tích 590,56ha.

Thời gian xây dựng công trình dự án BT dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Thời hạn hợp đồng kéo dài từ quý IV/2026 đến khi địa phương hoàn tất việc thanh toán vốn cho nhà đầu tư.