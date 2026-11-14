Phê duyệt đầu tư hạ tầng khu nhà ở xã hội và tái định cư Bình Sa, Bình Nam

Cụ thể, tại Quyết định số 5196/QĐ-UBND, thành phố phê duyệt dự án Hạ tầng khu nhà ở xã hội và tái định cư Bình Sa với tổng mức đầu tư hơn 273,5 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 20ha, dự kiến bố trí 309 lô tái định cư và quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 1,76ha.

Tại Quyết định số 5197/QĐ-UBND, thành phố phê duyệt dự án Hạ tầng khu nhà ở xã hội và tái định cư Bình Nam với tổng mức đầu tư hơn 393,2 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 30ha, dự kiến bố trí 413 lô tái định cư và quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 2,36ha.

Cả hai dự án đều được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, công viên và các hạng mục phụ trợ. Việc đầu tư hai dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng khu dân cư, tạo quỹ đất tái định cư và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn xã Thăng Trường.