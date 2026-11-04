Phê duyệt đầu tư 1.612 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp hệ thống phòng, chống sạt lở bảo vệ đê biển tỉnh Ninh Bình

Mục tiêu và quy mô đầu tư

Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng và củng cố các công trình nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến đê biển xung yếu trên toàn bộ hệ thống đê biển tỉnh Ninh Bình. Qua đó, đảm bảo an toàn đê điều, đáp ứng yêu cầu chống lũ, bão theo thiết kế, kết hợp phát triển giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Về quy mô đầu tư dự kiến, dự án sẽ xây dựng hệ thống kè mỏ hàn, thềm cơ giảm sóng trên các tuyến đê biển Hải Hậu (khoảng 10,2 km), đê biển Giao Thủy (khoảng 1,6 km) cùng hệ thống công trình bảo vệ đê và các công trình phụ trợ khác.

Nguồn vốn và thời gian thực hiện

-Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.612 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm mười hai tỷ đồng).

-Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2026-2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.

-Địa điểm thực hiện: Tỉnh Ninh Bình.

-Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1.

-Thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến: Không quá 04 năm kể từ năm khởi công, hoàn thành trước năm 2030.

Tổ chức triển khai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đóng vai trò là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư, chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án.

Chi tiết Quyết định số 4139/QĐ-BNNMT: document-18-b413.pdf