Phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp ưu tiên hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ

Danh mục ưu tiên gồm 5 nhóm lĩnh vực chính: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bò sát và động vật lưỡng cư. Với trồng trọt, bao gồm cây lương thực (lúa giống thuần, lúa lai F1, lúa thương phẩm, ngô...), rau củ quả, cây công nghiệp (hồ tiêu, chè), cây lâm nghiệp, dược liệu, nấm, hoa cây cảnh và một số cây khác (sen, tre lấy măng...). Trong đó, sản phẩm rau, củ, quả đòi hỏi phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, an toàn tiên tiến hoặc yêu cầu kỹ thuật của bên đặt hàng.

Nhóm chăn nuôi tập trung vào gia súc (trâu, bò, dê, lợn), gia cầm (gà, vịt, bồ câu, chim trĩ...) và hươu sao. Thủy sản bao gồm các loại cá, lươn, giáp xác, động vật thân mềm, rau câu chỉ vàng và rong biển. Danh mục cũng mở rộng thêm các loài bò sát, lưỡng cư như ba ba, kỳ nhông, ếch. Quyết định quy định rõ quy mô tối thiểu cho mỗi dự án/kế hoạch liên kết: lúa thương phẩm từ 100ha/vụ; rau củ quả từ 2ha/vụ; cây ăn quả từ 5ha; trâu, bò, dê từ 100 con; lợn thịt từ 500 con; gà hướng thịt từ 10.000 con/lứa. Đối với thủy sản, quy mô nuôi ao/hồ tối thiểu 3ha; nuôi lồng tối thiểu 3.000m3.