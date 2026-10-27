Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng tĩnh không cầu Đồng Nai cũ

Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao tĩnh không các cầu khu vực phía Bắc và phía Nam, trong đó có cầu Đồng Nai cũ. Ảnh: Phạm Tùng

Cụ thể, cầu Đồng Nai cũ sẽ được tháo dỡ, thay thế toàn bộ kết cấu phần trên bằng kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực; sửa chữa, gia cường và nâng cao các trụ cầu đảm bảo tĩnh không thông thuyền và điều kiện chịu lực. Đồng thời, tận dụng lại kết cấu mố, trụ cầu cũ, tiến hành sửa chữa, gia cường và nâng cao đảm bảo điều kiện chịu lực và tĩnh không thông thuyền. Theo đó, khổ thông thuyền (tĩnh không đứng) của cầu Đồng Nai cũ được nâng lên đạt 7m, khẩu độ khoang thông thuyền lớn hơn 50m. Đối với đường đầu cầu, giữ nguyên quy mô theo quy mô đường cấp III đồng bằng.

Theo Bộ Xây dựng, việc thực hiện Dự án Nâng cao tĩnh không các cầu khu vực phía Bắc và phía Nam nhằm nâng cấp các cầu còn chưa đáp ứng về khổ thông thuyền trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Nam thuộc các hành lang vận tải quan trọng. Từ đó, đảm bảo khai thác đồng bộ về vận tải đường thủy trên toàn tuyến, phù hợp với hiện trạng khai thác tuyến luồng, nhu cầu phát triển phương tiện vận tải thủy, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa. Đồng thời, thúc đẩy đầu tư phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Đông Nam Bộ, đến Thành phố Hồ Chí Minh, đến các cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh (khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép, Cần Giờ), Đồng Nai, Tây Ninh và ngược lại.

Đối với cầu Đồng Nai cũ, theo UBND thành phố Đồng Nai, đây là công trình giao thông quan trọng trên trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông Nam Bộ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cầu được xây dựng năm 1964, bắc qua sông Đồng Nai, nối liền thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu có tĩnh không đứng là 5,5m chưa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, làm hạn chế năng lực vận chuyển của phương tiện vận tải thủy có trọng tải lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, Đồng Nai đang tập trung triển khai các giải pháp tăng cường kết nối hạ tầng giao thông nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, xác định phát triển hệ thống giao thông đường thủy nội địa kết nối khu vực phía Bắc của thành phố với sông Đồng Nai và các cảng biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực khai thác vận tải thủy, giảm chi phí logistics và phát huy hiệu quả hệ thống giao thông vận tải đa phương thức.

Việc nghiên cứu đầu tư nâng cao tĩnh không cầu Đồng Nai cũ là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông thủy, bảo đảm an toàn khai thác và phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Đồng Nai. Đồng thời, phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Đồng Nai.