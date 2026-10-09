Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng chợ La Tháp

Theo đó, dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng chợ La Tháp góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại của địa phương, đáp ứng nhu cầu giao thương của nhân dân; đồng thời xây dựng chợ theo hướng truyền thống kết hợp thương mại - dịch vụ, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, các làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo không gian giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa địa phương và khai thác hiệu quả lợi thế phát triển du lịch trên tuyến Hội An - Mỹ Sơn.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029.