Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hơn 3.500 tỷ đồng trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Một góc Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Huy).

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.

Dự án có quy mô khoảng 276 ha và tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất. Mục tiêu hoạt động nhằm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khu chức năng nằm trên địa bàn xã Hoà Vang. Phía bắc giáp Khu dân cư hiện trạng thôn Hòa Phú và hồ Hố Cau. Phía nam giáp đường ven sông Túy Loan. Phía đông giáp đường Vành đai phía tây. Phía tây giáp đồi núi thôn Phú Túc.

Theo định hướng, Khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được phát triển thành khu sản xuất, logistics, khu công nghệ số, công nghệ thông tin và các hoạt động phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng và quy hoạch được phê duyệt.

Dự kiến giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện thủ tục từ quý IV/2026 - quý IV/2027. Giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch từ quý I/2027 - quý III/2029.

Từ quý IV/2027 - quý I/2032, thực hiện xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành, gồm san lấp mặt bằng và phát triển hạ tầng. Dự kiến từ quý IV/2028 bắt đầu kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư.

Dự án được xem xét áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Đối với diện tích đất không được hưởng ưu đãi, nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Trước đó vào tháng 8, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Doanh nghiệp được thành lập năm 1996, trên cơ sở hợp tác giữa hai Chính phủ là Singapore do SembCorp dẫn đầu và phía Việt Nam là Becamex IDC (mã: BCM).

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập vào tháng 6/2025, với quy mô khoảng 1.881 ha, bố trí tại các vị trí không liền kề. Bao gồm các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Một trong những mục tiêu dài hạn là trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm sản xuất, đầu mối trung chuyển hàng hóa quốc tế gắn kết với cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng và hành lang kinh tế Đông - Tây.