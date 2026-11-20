Dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm chủ đầu tư dự án thành phần 1; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư dự án thành phần 2.

Dự án có chiều dài khoảng 2,9km (bao gồm cả cầu), điểm đầu giao với đường nối quốc lộ 14H đi ĐT.609C tại nút giao ĐH5.ĐL; điểm cuối giao với đường nối ĐT.609C đi quốc lộ 14B (Km7+250 ĐT.609C), với tổng mức đầu tư khoảng 340 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện tại các xã Phú Thuận và Vu Gia. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029.