Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em đến năm 2035

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược đặt mục tiêu nâng cao sức khỏe, chất lượng giáo dục, bảo vệ trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

Nâng cao sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Theo Chiến lược, mục tiêu bảo đảm trẻ em được sinh ra an toàn, khỏe mạnh, chăm sóc đầy đủ về sức khỏe, dinh dưỡng và phát triển thể chất được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu quan trọng. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi phấn đấu giảm xuống dưới 10/1.000 trẻ đẻ sống vào năm 2030 và dưới 8/1.000 vào năm 2035. Tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% vào năm 2030 và duy trì đến năm 2035.

Chăm sóc sức khỏe trẻ em. Nguồn: BMTE

Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ huy động trẻ em đi học mẫu giáo phấn đấu đạt 97% vào năm 2030 và duy trì từ mức này trở lên đến năm 2035. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2035, tỷ lệ học sinh được cung cấp kỹ năng sống và kỹ năng số đều đạt 95%, góp phần phát triển tri thức, phẩm chất và năng lực thích ứng trong thời đại số.

Đáng chú ý, Chiến lược đặt mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm đến năm 2030; giai đoạn 2031-2035 tiếp tục giảm 3% mỗi năm. Tỷ lệ lao động trẻ em từ 5-17 tuổi phấn đấu giảm xuống dưới 1,1% vào năm 2030 và duy trì ở mức này đến năm 2035.

Tỷ suất trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích phấn đấu giảm xuống dưới 12/100.000 trẻ em vào năm 2030 và dưới 11/100.000 vào năm 2035. Đến năm 2030, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, can thiệp và tiếp cận các dịch vụ phù hợp với nhu cầu cơ bản; mục tiêu này tiếp tục được duy trì đến năm 2035.

Bên cạnh đó, tỷ lệ xã, phường, đặc khu có điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em phấn đấu đạt 85% vào năm 2030 và 90% vào năm 2035.

Đến năm 2027, 100% xã có người làm công tác trẻ em

Để nâng cao năng lực hệ thống bảo vệ trẻ em, Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% xã, phường, đặc khu có người được phân công thực hiện công tác trẻ em và kênh tiếp nhận, kết nối, chuyển xử lý thông tin bảo vệ trẻ em. Các địa phương phải bảo đảm khả năng tiếp cận Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và cơ chế xử lý thông tin khẩn cấp theo quy định, duy trì đến năm 2035.

Tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc trẻ được trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ phấn đấu đạt 85% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035. Đến năm 2030, việc thu thập, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu quản lý trẻ em cũng phải được hoàn thiện.

Chiến lược đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; tăng cường sàng lọc trước sinh, sơ sinh, phát hiện sớm bệnh tật, khuyết tật và rối loạn phát triển. Các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được thúc đẩy, ưu tiên vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.

Cùng với đó, ngành giáo dục và các địa phương triển khai giải pháp bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, bao trùm, hỗ trợ trẻ em khuyết tật học hòa nhập, giảm bỏ học; xây dựng trường học an toàn, tăng cường tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường.

Chiến lược cũng nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ xâm hại, lừa đảo, bắt nạt, dụ dỗ, bóc lột và các nguy cơ phát sinh từ công nghệ số. Gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số cần phối hợp để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ trẻ em.