Phe đối lập tuyên bố ông Netanyahu thất bại trong bầu cử Israel

Cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày 28/10 tuyên bố liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội, dù kết quả sơ bộ chưa xác định phe nào giành quyền thành lập chính phủ.

Các đài truyền hình Israel ngày 27/10 công bố kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu, dự báo khối đối lập do cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot dẫn dắt giành 52-53 ghế trong quốc hội gồm 120 thành viên.

Liên minh của ông Netanyahu được dự báo có 50 ghế, trong đó đảng Likud giành 24-25 ghế, trở thành đảng đơn lẻ có nhiều nghị sĩ nhất.

Tuy nhiên, những thăm dò khác cho thấy hai phe có thể chỉ giành 51 ghế mỗi bên. Cả hai đều chưa đạt ngưỡng 61 ghế để nắm đa số, khiến quá trình thành lập chính phủ mới phụ thuộc vào các cuộc thương lượng liên minh.

"Đừng để ai đánh lừa các vị. Phe của ông Netanyahu đã hứng chịu thất bại thảm hại. Đây là cuộc sụp đổ toàn diện. Công chúng đang bảo họ thu dọn về nhà đi", ông Lapid tuyên bố trước những người ủng hộ phe đối lập.

Trong khi đó, ông Netanyahu không trực tiếp tuyên bố chiến thắng. Thủ tướng Israel kêu gọi những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái đoàn kết và bày tỏ mong muốn thành lập một chính phủ cánh hữu vững mạnh.

Ông cũng nhấn mạnh Israel có cơ hội loại bỏ lâu dài mối đe dọa từ Iran nếu phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Eisenkot cho rằng kết quả thăm dò phản ánh sự mất niềm tin của cử tri đối với chính phủ đương nhiệm, đặc biệt liên quan đến thất bại an ninh trong cuộc tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023.

Ông cảnh báo giới lãnh đạo không được sử dụng các vấn đề an ninh quốc gia để phục vụ lợi ích chính trị, đồng thời cho rằng ông Netanyahu không còn đủ tín nhiệm để tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Dù có quan điểm tương đồng với ông Netanyahu về nhiều vấn đề an ninh và ủng hộ chiến dịch quân sự tại Gaza, ông Eisenkot cam kết thúc đẩy môi trường chính trị bao dung hơn, đồng thời kiềm chế những người định cư cực đoan tại Bờ Tây.

Khả năng thành lập chính phủ mới sẽ phụ thuộc đáng kể vào các đảng Arab, vốn được dự báo giành 17-18 ghế.

Một số lãnh đạo các đảng này để ngỏ khả năng ủng hộ phe đối lập, dù chưa chắc tham gia liên minh cầm quyền.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Israel chịu sức ép về chiến sự tại Gaza, đối đầu với Iran và bạo lực tại Bờ Tây.

Ông Netanyahu cũng đối mặt với lệnh bắt của Tòa Hình sự Quốc tế liên quan đến các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người tại Gaza, cùng những cáo buộc tham nhũng trong nước.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng và các cuộc thương lượng liên minh sẽ quyết định tương lai chính trị của ông.