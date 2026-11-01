Phe đối lập Israel thúc đẩy xây dựng chính phủ liên minh mới

Theo hãng thông tấn Anadolu, lãnh đạo đảng đối lập Yashar Eisenkot đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội hôm 27/10 không mang lại đa số cho bất kỳ khối chính trị nào. Ông cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các đối tác, mở rộng hợp tác và nỗ lực ngăn Israel rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Lãnh đạo Yashar nêu các nguyên tắc đối với các lực lượng muốn tham gia chính phủ tương lai. Theo đó yêu cầu các đối tác phải công nhận Israel là nhà nước Do Thái, dân chủ, tự do và bình đẳng; cam kết tuân thủ các giá trị trong Tuyên ngôn Độc lập; ủng hộ nghĩa vụ quân sự hoặc phục vụ quốc gia, dân sự đối với mọi công dân; đồng thời loại bỏ năng lực quân sự, quản lý của lực lượng Hamas tại Gaza.

Lãnh đạo đảng đối lập Yashar Eisenkot từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel. Ảnh: RNZ

Về các ưu tiên trước mắt, ông Eisenkot cam kết thúc đẩy thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước về những thất bại dẫn tới cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Ông cũng đề xuất áp dụng nghĩa vụ phục vụ quân sự đối với mọi công dân và bãi bỏ những đạo luật liên quan đến chương trình cải tổ tư pháp của chính phủ sắp mãn nhiệm.

Tuy nhiên, nỗ lực xây dựng liên minh của ông Eisenkot vẫn đối mặt bài toán tập hợp đủ sự ủng hộ tại Quốc hội. Theo kết quả kiểm phiếu được Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel công bố rạng sáng 30/10, khối ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành 53 ghế, trong khi khối do ông Eisenkot dẫn dắt có 48 ghế. Hai chính đảng Arab là Joint List và Ra’am lần lượt giành 11 và 8 ghế trong Quốc hội gồm 120 thành viên.

Theo giới chuyên gia, 48 ghế của khối ông Eisenkot cùng 19 ghế của hai đảng Arab đủ vượt ngưỡng đa số 61 ghế. Dù vậy, đây chưa phải một liên minh đã được thống nhất, bởi nhiều lãnh đạo đối lập trước đó phản đối hợp tác với Joint List hoặc Ra’am. Khả năng dung hòa những khác biệt này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng thành lập chính phủ mới.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Isaac Herzog đã kêu gọi các lực lượng chính trị tiếp cận đàm phán với tinh thần cởi mở, nhằm tránh phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử. Kết quả chính thức đầy đủ dự kiến được trình lên Tổng thống ngày 4/11, trước khi ông tham vấn các đảng về ứng viên được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ.

Theo Ynet, người được lựa chọn không nhất thiết là lãnh đạo đảng giành nhiều ghế nhất, mà là ứng viên được Tổng thống đánh giá có khả năng thành lập chính phủ cao nhất. Ứng viên đầu tiên sẽ có 28 ngày để hoàn tất nhiệm vụ và có thể được gia hạn tối đa 14 ngày. Tiến trình sắp tới vì vậy phụ thuộc vào khả năng đạt thỏa thuận giữa các đảng, bên cạnh kết quả phân chia ghế sau bầu cử.

Ở một diễn biến có liên quan, các cuộc tuần hành ủng hộ thành lập chính phủ liên minh giữa các đảng phái Do Thái và Arab đã diễn ra tại nhiều thành phố của Israel tối 31/10. Theo những người này, lá phiếu của người Arab có giá trị ngang bằng với lá phiếu của người Do Thái và công dân Arab phải là những đối tác đầy đủ trong việc định hình tương lai đất nước.