Ngày 23/11, nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, tuyên bố đảng này sẽ điều tra việc Tổng thống Donald Trump can thiệp vào quá trình đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.

Ông nhấn mạnh không thể để an ninh quốc gia Mỹ bị đánh đổi vì lợi ích tài chính cá nhân.

Cùng ngày, ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, cũng cam kết tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng đối với Nvidia, Tổng thống Trump và những quan chức trong chính quyền có liên quan.

Ông cho biết đảng Dân chủ sẽ sử dụng các quyền hạn tại quốc hội để làm rõ mọi hành vi sai trái có thể xảy ra, bao gồm những trường hợp bị nghi ngờ trục lợi từ các vấn đề an ninh quốc gia.

Động thái này diễn ra sau khi Nvidia thông báo tái bổ nhiệm Jensen Huang làm CEO hôm 23/11.

Quyết định được đưa ra sau chiến dịch vận động kéo dài khoảng 48 giờ, trong đó ông Trump trực tiếp liên hệ với hội đồng quản trị, đồng thời truyền đạt quan điểm của chính phủ Mỹ về những nghi vấn liên quan đến doanh nhân này.

Trước đó, Huang từ chức hôm 12/11 trong bối cảnh vướng vào những thông tin về đời tư và cáo buộc liên quan đến một phụ nữ bị nghi có quan hệ với tình báo Trung Quốc.

Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này. Những thông tin trên cũng xuất hiện cùng thời điểm Nvidia đối mặt với các cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn một số khách hàng chuyển trái phép chip trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc.

Sau khi Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche thông báo không có bằng chứng cho thấy Huang vi phạm pháp luật hoặc gây rủi ro an ninh quốc gia, ông Trump đã vận động hội đồng quản trị Nvidia khôi phục chức vụ cho doanh nhân này.

Tổng thống Mỹ công khai ca ngợi quyết định của công ty và cho rằng việc Huang trở lại không gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Trump nhận định những tranh cãi vừa qua có thể trở thành yếu tố tích cực đối với Nvidia, đồng thời cho rằng vị thế của Huang không những không suy giảm mà còn có thể được nâng cao.

Theo kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ được đề cập trong nguồn tin, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện từ ngày 3/1/2027.

Khi nắm quyền kiểm soát lưỡng viện, phe này có thể sử dụng các công cụ giám sát của quốc hội, bao gồm tổ chức điều trần, yêu cầu cung cấp tài liệu và ban hành trát triệu tập theo thẩm quyền.

Cuộc điều tra dự kiến sẽ tập trung vào mức độ can thiệp của Nhà Trắng, cơ sở để chính phủ đánh giá Huang không gây rủi ro an ninh quốc gia và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, tại thời điểm công bố tuyên bố, chưa có kết luận nào xác định ông Trump, Huang hay Nvidia đã vi phạm pháp luật.