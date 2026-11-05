Phe Dân chủ giành thêm ghế ở Hạ viện Mỹ, Ukraine hy vọng được viện trợ nhiều hơn

Theo dự báo của đài CNN, các ứng cử viên của đảng Dân chủ đã giành thêm một số chiến thắng vào chiều 4/11, nâng tổng số ghế nắm giữ trong Hạ viện Mỹ lên 240, vượt xa con số 145 ghế hiện có của đảng Cộng hòa. Điều này cũng đồng nghĩa phe Dân chủ đã vượt ngưỡng 218 ghế cần thiết để thâu tóm quyền kiểm soát Hạ viện gồm tổng cộng 435 ghế.

Kết quả dự báo mới nhất của đài CNN về số ghế của đảng Dân chủ (màu xanh) và đảng Cộng hòa (màu đỏ) giành được tại Hạ viện (trên) và Thượng viện Mỹ (dưới) trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

“Làn sóng xanh” cũng càn quét các cuộc đua vào Thượng viện Mỹ khi đảng Dân chủ đã có trong tay 54 ghế nhờ đoạt lấy 7 ghế từng thuộc đảng Cộng hòa, qua đó củng cố thế đa số tại cơ quan lập pháp có tổng cộng 100 ghế này.

Mặc dù vẫn còn hàng chục cuộc đua trong bầu cử giữa kỳ chưa ngã ngũ, nhưng kết quả trên đã được coi là thành công vang dội đối với đảng Dân chủ, đồng thời là đòn giáng mạnh vào nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mô tả những thắng lợi của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay là “sự kiện gần như có thể dẫn đến sự diệt vong đối với đảng Cộng hòa”. Ông DeSantis cho biết thêm những tổn thất của đảng Cộng hòa tại Texas “có thể gây ra dư chấn trong thập kỷ tới hoặc lâu hơn nữa”, đồng thời nhấn mạnh nếu “đảng Cộng hòa không còn Texas làm điểm tựa, đảng sẽ không thể duy trì vị thế trên phạm vi toàn quốc trong tương lai”.

Ukraine hy vọng nhận được viện trợ nhiều hơn từ Mỹ

Theo báo Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/11 đã bày tỏ hy vọng thắng lợi của đảng Dân chủ tại Mỹ sẽ tạo ra thêm sự ủng hộ dành cho Ukraine.

“Tôi cũng biết ơn các thành viên đảng Cộng hòa, nhưng phía đảng Dân chủ lại thể hiện quan điểm rất rõ ràng về việc ủng hộ và cung cấp viện trợ cho Ukraine. Họ nói về việc khôi phục mối liên kết giữa Mỹ và châu Âu... Do đó, có hy vọng rằng một thế cân bằng quyền lực sẽ hình thành và chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa”, ông Zelensky chia sẻ trong những bình luận được đài truyền hình ZDF của Đức chuyển ngữ sang tiếng Đức.

Ông Zelensky đã trải qua mối quan hệ đầy sóng gió với Tổng thống Mỹ Trump, đặc biệt là trong những tuần gần đây, khi nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ cảm giác như “bị Washington phản bội”, xuất phát từ việc Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo quân sự, đồng thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Nga để cho phép Moscow bán dầu diesel.

Chính quyền Trump hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi về bình luận mới nhất của Tổng thống Ukraine liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.