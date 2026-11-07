Phe Dân chủ dọa mở loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền Tổng thống Trump

Ngay sau khi giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, các nghị sĩ Dân chủ liên tiếp phát đi những thông điệp cứng rắn, báo hiệu một loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump trong thời gian tới.

"Thuê luật sư đi là vừa!", Hạ nghị sĩ Robert Garcia, thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện, viết trên mạng xã hội X ngày 3/11.

Trước đó, ông Garcia tuyên bố sẽ thúc đẩy điều tra vai trò của tỷ phú Elon Musk tại Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump, những cáo buộc lạm quyền liên quan đến Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cùng các vấn đề xoay quanh tỷ phú Jeffrey Epstein.

Ông Garcia cho biết phe Dân chủ đã âm thầm chuẩn bị hồ sơ trong nhiều tháng, đồng thời thu thập lượng lớn thông tin công khai để phục vụ các cuộc điều tra nếu giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden, người được dự báo sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, cũng phát đi thông điệp ngắn gọn trên X: "Trát triệu tập".

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Delia Ramirez công khai nêu tên một loạt quan chức chính quyền Trump mà bà muốn đưa ra chất vấn trước Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Ed Markey cảnh báo số lượng trát triệu tập có thể rất lớn.

Còn Thượng nghị sĩ Adam Schiff cho biết các cuộc điều tra sẽ ưu tiên những vấn đề tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt, đặc biệt là những hành vi tham nhũng trong chính quyền có thể khiến giá cả tăng cao.

Những tuyên bố trên cho thấy Washington có thể bước vào giai đoạn đối đầu chính trị gay gắt khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027.

Trong 2 năm qua, khi ở thế thiểu số, phe Dân chủ gần như không thể sử dụng đầy đủ quyền hạn của các ủy ban để giám sát chính quyền. Việc giành lại đa số tại cả 2 viện sẽ giúp họ có thêm công cụ pháp lý để thúc đẩy các cuộc điều tra.

Các ủy ban Tư pháp và An ninh Nội địa tại Hạ viện nhiều lần phản đối chính sách truy quét nhập cư cũng như những quyết định khác của chính quyền Trump. Phe Dân chủ tại Thượng viện cũng có thể sử dụng vị trí chủ tịch các ủy ban để mở những cuộc điều tra riêng.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth được xem là một trong những quan chức có nguy cơ trở thành mục tiêu.

Trước khi giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, các nghị sĩ Dân chủ đã đề xuất luận tội ông, cáo buộc Bộ trưởng tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trái pháp luật và cản trở hoạt động giám sát của Quốc hội.

Các ủy ban Quốc hội Mỹ có quyền triệu tập quan chức chính quyền ra điều trần, yêu cầu cung cấp tài liệu, thông tin liên lạc và hồ sơ liên quan.

Theo quy chế Hạ viện, chủ tịch một số ủy ban có thể ký trát triệu tập mà không cần sự đồng thuận của phe đối lập. Việc không chấp hành trát có thể dẫn đến thủ tục kết tội coi thường Quốc hội.

Hai cựu cố vấn của ông Trump là Steve Bannon và Peter Navarro từng bị kết tội coi thường Quốc hội sau khi từ chối chấp hành trát triệu tập của ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol. Mỗi người phải nhận án tù 4 tháng.