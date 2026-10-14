Phê chuẩn khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Đường Lâm

Theo kết quả điều tra, Trần Nhật Anh là nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, có hành vi hỗ trợ, giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Bị can Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: CALS

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nhật Anh về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”. Quyết định, Lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn đúng quy định.

Trước đó, ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quận (SN 1957, trú tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, về cùng tội danh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty cổ phần Đường Lâm tại cửa khẩu Hữu Nghị khi doanh nghiệp đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Kết quả giám định xác định số quặng này là chất phóng xạ.