Phê chuẩn khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 10/10, đại diện VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối vớiVũ Thanh Tùng (SN 1988, trú tại thôn Cao 1, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Thanh Tùng.

Trước đó, khoảng 15h20’ ngày 3/10/2026, Vũ Thanh Tùng điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 88H-002.66 lưu thông trên đường tỉnh 305, đoạn qua thôn Vĩnh Tiên, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Khi thực hiện việc vượt xe mô tô biển kiểm soát 59E1-253.82 do ông N.V.L điều khiển, Tùng không bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm giữa xe ô tô tải và xe mô tô, khiến ông L. ngã xuống đường, bị bánh phải của xe ô tô tải chèn qua đầu và tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, Tùng không dừng xe mà điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm, bắt giữ Vũ Thanh Tùng ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 8/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thanh Tùng.

Quyết định và Lệnh nêu trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã được VKSND khu vực 1 phê chuẩn theo quy định.

Qua vụ việc trên, VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; điều khiển phương tiện đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chỉ thực hiện vượt xe khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.