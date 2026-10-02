Phê chuẩn khởi tố tài xế taxi gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 2/10, đại diện VKSND khu vực 9, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiệu (SN 1994, trú tại thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Thiệu.

Trước đó, khoảng 23h10’ ngày 17/9/2026, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành, thuộc Tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ va chạm giữa một xe ô tô chưa xác định được biển kiểm soát và xe mô tô biển kiểm soát 88D1-410.79 do anh H.V.D điều khiển, chở phía sau chị H.T.H, cùng trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh D. và chị H. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu. Nhưng do chấn thương quá nặng, khiến anh D. tử vong tại bệnh viện; chị H. tiếp tục được điều trị.

Tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người điều khiển gây tai nạn bỏ trốn.

Khoảng 1h ngày 18/9/2026, lực lượng chức năng đã xác định phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là xe ô tô, biển kiểm soát 88H-037.45 do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận là lái xe taxi. Khoảng 23h ngày 17/9/2026, khi điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc, do buồn ngủ, Thiệu đã đâm vào phía sau xe mô tô anh D. điều khiển đang di chuyển phía trước.

Khi nghe tiếng va chạm mạnh, biết đã xảy ra tai nạn nhưng do lo sợ phải chịu trách nhiệm nên Thiệu không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Thiệu lái xe đến khu vực nhà hàng GoGi trên đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc thì ô tô bị hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển, Thiệu bỏ lại xe, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó ngủ.

Khoảng 10h ngày 18/9/2026, biết không thể trốn tránh trách nhiệm, Thiệu đến Cơ quan điều tra trình diện.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.