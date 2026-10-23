Phê chuẩn khởi tố nữ tài xế tăng ga ô tô bỏ chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng xe

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h05' ngày 19/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô mang BKS 24A-412.53 do Lê Kim Anh điều khiển chạy với tốc độ 59km/h tại đoạn đường quy định tốc độ tối đa 50km/h.

Kiểm sát việc thi hành quyết định khởi tố đối với bị can Lê Kim Anh.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định, Lê Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu vào vị trí làm việc, Lê Kim Anh không chấp hành mà lên ô tô, đóng cửa, nổ máy, tìm cách rời khỏi hiện trường.

Mặc dù một cán bộ CSGT và hai cán bộ Cảnh sát cơ động nhiều lần ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện, Lê Kim Anh vẫn điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an phường Cam Đường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai và VKSND cùng cấp ghi lời khai bị can Lê Kim Anh.

Cơ quan chức năng yêu cầu Lê Kim Anh đưa ô tô BKS 24A-412.53 trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Kết quả kiểm tra xác định Lê Kim Anh không có nồng độ cồn và không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh về tội “Chống người thi hành công vụ”. Quyết định khởi tố của Cơ quan điều tra đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn theo quy định.

Hiện, VKSND tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.