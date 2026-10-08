Phê chuẩn khởi tố 'nữ quái' có 7 tiền án về tội Trộm cắp và lừa đảo

Đại diện Viện kiểm sát và Công an tiến hành tống đạt các Quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Xuân Thủy. (Ảnh:CA)

Ngày 8/10/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1983, ngụ xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, bà L. - chủ tiệm vàng tại xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng) đã đến trụ sở Công an xã trình báo về việc bị mất 1 mặt dây chuyền vàng trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Minh đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1983, thường trú tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng).

Qua xác minh, đối tượng Nguyễn Thị Xuân Thủy từng có 7 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an sau đó nhanh chóng tiếp cận, mời đối tượng về làm việc. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Xuân Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuân Thủy để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.