Phê chuẩn khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đuổi đánh nhau

Ngày 22/10, VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 10 bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can liên quan đến vụ các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30’ ngày 17/7/2026, N.T.G (SN 2010, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) gọi điện rủ N.V.M (SN 2008, trú tại phường Xuân Hòa) cùng 10 thanh thiếu niên khác tụ tập, chuẩn bị 4 thanh phóng lợn và 2 gậy kim loại dài hơn 3 mét để đi tìm, gây sự với những người đi đường mà nhóm này cho là “ngứa mắt”.

Trong quá trình di chuyển, N.V.M phát hiện N.T.D (SN 2009, trú xã Bình Tuyền) đang livestream trên mạng xã hội TikTok cùng nhóm bạn có mang theo hung khí.

Sau khi tham gia phiên livestream, hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức và hẹn gặp nhau tại địa bàn xã Bình Tuyền để giải quyết.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai bị can.

Lo sợ bị lực lượng Công an phát hiện trong quá trình tuần tra, nhóm của N.T.D đến khu vực công viên Trại Cúp cất giấu hung khí rồi ngồi nói chuyện. Trong khi đó, nhóm của N.V.M điều khiển 6 xe mô tô, mang theo hung khí đến khu vực này để tìm nhóm của N.T.D.

Khoảng 3h ngày 18/7/2026, khi nhóm của N.V.M đi qua khu vực công viên Trại Cúp, các đối tượng thuộc nhóm của N.T.D phát hiện và ném vỏ chai bia thủy tinh về phía nhóm này.

Sau đó, hai nhóm đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự.

Trong quá trình này, một số đối tượng thuộc nhóm của N.V.M đã vây đánh anh T.V.S (SN 2008, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ), sử dụng phóng lợn, vỏ chai bia và các hành vi bạo lực khác, khiến anh S. bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Sự việc diễn ra tại khu vực dân cư, gây náo loạn và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Tang vật vụ án.

Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu thu thập được, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, Trưởng Công an xã Bình Tuyền đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong đó, 1 bị can bị khởi tố về 3 tội danh gồm: “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 3 bị can bị khởi tố về 2 tội danh gồm: “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; 6 bị can còn lại bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can.

Sau khi xem xét tài liệu, chứng cứ, VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các quyết định tố tụng theo đề nghị của Cơ quan điều tra.

Theo VKSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ, vụ việc cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng từ mâu thuẫn trong giao tiếp trên mạng xã hội khi các đối tượng không lựa chọn cách giải quyết phù hợp mà tụ tập đông người, chuẩn bị hung khí nguy hiểm và tổ chức truy đuổi, đánh nhau giữa khu dân cư (trong đó có 6 đối tượng dưới 16 tuổi).

Hành vi này không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng của người khác mà còn gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến đời sống bình yên của người dân địa phương.

Qua vụ việc, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên; nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong quản lý, giáo dục người chưa thành niên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tụ tập, mang theo hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.