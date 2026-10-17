Phê chuẩn khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

Ngày 17/10, VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng cùng tang vật trộm cắp tại cơ quan Công an. Ảnh: CALS

Theo tài liệu điều tra, tối 8/10/2026, nhóm đối tượng gồm: Giàng A Trường (SN 2010, trú tại xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu); Hầu A Thắng (SN 2008), Tráng A Sùng (SN 2010) và Vàng A Banh (SN 2010, cùng trú tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên), đã bàn bạc, thống nhất thực hiện các vụ trộm cắp xe máy tại Lạng Sơn và Cao Bằng để lấy tiền tiêu xài.

Từ rạng sáng 9/10 đến ngày 10/10, nhóm đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy. Cụ thể, ngày 9/10, các đối tượng lần lượt lấy trộm 3 xe Honda Wave tại xã Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) và các xã Thạnh An, Đông Khê (tỉnh Cao Bằng).

Đến rạng sáng 10/10, nhóm này tiếp tục lấy trộm một xe Honda Wave Alpha của anh Nguyễn Đình Bản (SN 2002, trú tại TP Hà Nội), để tại sân nhà trọ thuộc khu Đền Quan, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Thực nghiệm hiện trường các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô. Ảnh: CALS

Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng tháo bỏ biển kiểm soát nhằm che giấu nguồn gốc, tránh bị phát hiện, đồng thời đưa xe về khu vực phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh để tìm cách tiêu thụ, chia nhau tiền.

Khoảng 8h30' ngày 10/10, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của anh Bản về việc bị mất xe máy.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ nhóm đối tượng khi đang mang tài sản đi cất giấu, tiêu thụ; đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.