Phê chuẩn khởi tố nguyên Giám đốc Chi nhánh cấp thoát nước Hữu Lũng vì tham ô tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Duy Sáng. Ảnh: CALS

Qua điều tra xác định, từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2025, Trần Văn Thịnh (SN 1978, trú tại thôn Sơn Hà, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), khi đó là Giám đốc Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng, nay là Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Chi Lăng, và Nguyễn Anh Dũng (SN 1977, trú tại thôn Tân Lập, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), khi đó là Tổ trưởng Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng, đã chỉ đạo nhân viên nhiều lần thu tiền của các hộ dân trên địa bàn xã Hữu Lũng nhưng không lập biên lai, không giao hóa đơn cho người nộp tiền. Toàn bộ số tiền thu được sau đó bị chiếm đoạt, giao cho Nguyễn Duy Sáng quản lý, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, ngày 28/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thịnh và Nguyễn Anh Dũng để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.