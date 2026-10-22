Phê chuẩn khởi tố nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ngay trên bục giảng

Ngày 22/10, trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 7, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Huy V. (SN 2009, trú tại thôn Thanh Tước, xã Tiến Thắng, TP Hà Nội; học sinh lớp 12, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài), về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Lê Huy V. bất ngờ dùng tay phải đánh vào đầu cô H. (ảnh cắt từ clip)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cô giáo L.T.H. là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời giảng dạy môn Toán tại lớp 12D5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Khoảng 10h ngày 19/10/2026, trong tiết học Toán tại lớp 12D5, do phát hiện nhiều học sinh không hoàn thành bài tập về nhà, cô H. đã yêu cầu những học sinh này đứng tại hai góc lớp, gần khu vực bục giảng. Trong số học sinh bị nhắc nhở có Lê Huy V.

Đến khoảng 10h10’ cùng ngày, do bức xúc vì bị phạt đứng cùng các bạn, V. bất ngờ dùng tay phải đánh một cái vào phía sau đầu cô H. Khi bị đánh, cô giáo ôm đầu, quay lại hỏi: “Cái gì đấy?” rồi lùi về phía bàn giáo viên. Tuy nhiên, Vũ tiếp tục dùng tay trái đánh một cái vào mặt cô H., khiến nữ giáo viên bị chảy máu.

Thấy cô giáo bị đánh, một số học sinh trong lớp lập tức chạy đến can ngăn, giữ V. lại và đưa cô giáo ra ngoài. Tuy nhiên, V. tiếp tục vùng ra, đuổi theo cô H. xuống tầng 1 với ý định hành hung nhưng bị mọi người ngăn cản nên không thực hiện được.

Sau vụ việc, cô H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Kết quả khám thương xác định nữ giáo viên bị gãy xương cánh mũi và vách ngăn mũi.

Theo Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y Hà Nội, cô giáo L.T.H. bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ 12%.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Nội Bài đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của nam sinh. Trong ngày 19/10, cơ quan Công an đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Huy V. để phục vụ công tác điều tra.

Đến tối 20/10, đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh hành hung cô giáo ngay trên bục giảng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định thương tích, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Huy V. về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, VKSND khu vực 7, TP Hà Nội đã ban hành các quyết định phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Hiện, VKSND khu vực 7, TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.