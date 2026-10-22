Phê chuẩn khởi tố kẻ chặn xe ô tô, dùng dao đâm chết người vì ghen tuông

Ngày 22/10, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về tội “Giết người”.

Trước đó, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quý Hoan để điều tra về tội danh trên.

Hoan là đối tượng bị xác định đã dùng búa và dao tấn công anh N.B.Đ. (SN 1980, quê Hải Phòng, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội), khiến nạn nhân tử vong tại khu vực phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, chiều 20/10 vừa qua, gây xôn xao dư luận.

Bị can Trần Quý Hoan.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hoan nghi ngờ vợ là chị N.T.H. có quan hệ tình cảm với anh Đ., dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Cho rằng anh Đ. là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, Hoan nảy sinh tâm lý ghen tuông, bực tức và thù ghét người đàn ông này.

Do mâu thuẫn kéo dài, chị H. chuyển ra khỏi nơi ở chung với Hoan, thuê nhà trọ tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Ngày 19/10/2026, Hoan và chị H. hoàn tất thủ tục ly hôn tại Tòa án. Tuy nhiên, Hoan khai nhận vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Chiều 20/10, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu ngồi chờ gặp chị H. Khoảng 17h cùng ngày, phát hiện ô tô mang BKS 15K-616.xx đi qua, nghi ngờ người điều khiển phương tiện là anh Đ. đang đến gặp vợ cũ, Hoan lập tức điều khiển xe mô tô Honda Vision đuổi theo.

Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan điều khiển xe máy vượt lên, quan sát qua cửa kính và xác định người lái ô tô là anh Đ. Đối tượng liền chặn đầu ô tô, xuống xe, tay phải cầm búa đinh, tay trái giật tay nắm cửa bên lái nhưng không mở được do cửa đã khóa.

Không dừng lại, Hoan dùng búa đập liên tiếp 4 nhát vào kính cửa bên lái khiến kính vỡ, sau đó tiếp tục dùng búa đánh 2 nhát vào người anh Đ.

Trong lúc giằng co, anh Đ. giật được chiếc búa từ tay Hoan và lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Hoan vẫn tiếp tục dùng tay đấm 2 cái vào vùng mặt nạn nhân. Chỉ đến khi nhiều người có mặt can ngăn, Hoan mới điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, sau khi đi được khoảng 200 - 300m, Hoan phát hiện một cửa hàng bán thịt lợn ven đường có để dao trên bàn. Do vẫn bực tức, ghen tuông, đối tượng đi vào cửa hàng bán thịt lợn lấy con dao rồi điều khiển xe máy quay lại tìm anh Đ.

Khi trở lại khu vực phố Bắc Cầu, thấy anh Đ. đang định quay đầu ô tô, Hoan dừng xe máy bên phía cửa lái, cầm dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của anh Đ. rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được lực lượng chức năng vận động, Trần Quý Hoan đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.