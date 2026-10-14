Phê chuẩn khởi tố hai vợ chồng về tội 'Trốn thuế'

Ngày 14/10, VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Bốn và Kim Thị Hằng (vợ của Bốn; cùng trú tại thôn Vân Xuân, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với 2 bị can.

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ năm 2021 - 2026, Phạm Văn Bốn và vợ là Kim Thị Hằng cùng kinh doanh giày thể thao nam đã qua sử dụng dưới hình thức hộ kinh doanh, chủ yếu bán hàng qua livestream trên mạng xã hội.

Trong đó, Bốn giữ vai trò chính, còn Hằng trực tiếp tham gia, hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Quá trình xác minh xác định tổng doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng, nhưng vợ chồng bị can này không thực hiện việc hạch toán sổ sách, kê khai, nộp thuế theo quy định với tổng số tiền trốn thuế là hơn233 triệu đồng.

Video Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với 2 bị can.

Ngày 12/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Bốn và Kim Thị Hằng về tội “Trốn thuế”, sau đó chuyển hồ sơ đề nghị VKSND khu vực 10 phê chuẩn.

Sau khi xem xét tài liệu, chứng cứ, VKSND khu vực 10 đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Bốn và Kim Thị Hằng theo quy định.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.