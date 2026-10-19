Phê chuẩn khởi tố hai bị can trong vụ chôn lấp khoảng 300 tấn chất thải

Hiện trường chôn lấp chất thải công nghiệp tại xã Thống Nhất, TP Quảng Ninh. Ảnh: CAQN

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Quảng Ninh vừa phát hiện, đấu tranh với hoạt động vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép chất thải công nghiệp trên địa bàn xã Thống Nhất sau nhiều tháng điều tra, xác minh.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh) là một trong những người liên quan chính đến hoạt động này. Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại xã Thống Nhất. Số chất thải được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài địa phương về Quảng Ninh để xử lý trái quy định.

Để tập kết chất thải, Trung thuê kho xưởng rộng khoảng 1.000 m2 tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất. Lợi dụng đêm tối, Trung sử dụng xe ben chở chất thải đến nhiều vị trí để đổ, sau đó san gạt, chôn lấp nhằm che giấu hành vi.

Tại khu vực dự án này, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 40 tấn chất thải bị chôn lấp. Khi máy xúc bóc các lớp đất, nhiều bao tải chứa xỉ nhôm lộ ra. Quá trình khai quật ghi nhận khói bốc lên từ các đống chất thải, kèm mùi khét.

Kho xưởng các đối tượng thuê làm nơi tập kết. Ảnh: CAQN

Làm việc với cơ quan chức năng, Trung khai nhận, đã tiếp nhận chất thải từ người khác rồi vận chuyển đi đổ tại nhiều nơi; có trường hợp thuê máy xúc san lấp, phủ đất lên chất thải.

Theo Cơ quan điều tra, hoạt động này diễn ra từ đầu tháng 4/2026. Mỗi chuyến vận chuyển khoảng 20 tấn chất thải, Trung nhận khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý. Trung phân công nhiều người tham gia tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và san lấp sau khi đổ thải.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Quảng Ninh cho biết, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, đúc nhôm tại các làng nghề và khu công nghiệp phải được thu gom, xử lý bởi đơn vị có chức năng. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các đối tượng đã móc nối, đưa chất thải về Quảng Ninh đổ, chôn lấp trái phép.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị đổ, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố hai bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Công an cũng được VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh phê chuẩn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.