Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ

Ngày 23/10, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thành (SN 1979, trú tại khu 1 Ninh Dân, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 1, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt Quyết định khởi tố bị can Trần Văn Thành.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/1/2026, UBND xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thu hồi khoáng sản số 01 cho hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh từ việc cải tạo đất của ông Trần Văn Tuân, bà Tống Thị Thắm, do Công ty TNHH HTC Phú Thọ thực hiện tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 54, thuộc khu 1 Ninh Dân, xã Hoàng Cương.

Diện tích thu hồi là 577m2, với khối lượng đất 3.356m3, tương đương 4.329m3 khối nổi sau khi quy đổi theo hệ số giãn nở.

Đất sau thu hồi được vận chuyển đến dự án xây dựng Khu đấu giá kỹ thuật hạ tầng Nam sân bay giai đoạn 3, thuộc phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh doanh nghiệp khai thác đất trái phép.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2026, trong quá trình thi công, Trần Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ đã chỉ đạo nhân công sử dụng máy móc, phương tiện khai thác đất vượt ranh giới và khối lượng được xác nhận.

Tổng khối lượng đất khai thác ngoài phạm vi cho phép là hơn 9.038m3 khối nổi, trên diện tích hơn 2.134m2, thuộc các thửa đất số 126, 137, 127, 156 và 172, tờ bản đồ số 54.

Số đất này được bán cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T. L cùng một số hộ dân trên địa bàn.

Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự, tổng giá trị hơn 9.038m3 đất san lấp (khoáng sản nhóm IV) bị khai thác trái phép là hơn 542 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng.