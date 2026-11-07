Phê chuẩn khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép cá thể hươu xạ quý hiếm

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Công an xã Hòa An và Hạt Kiểm lâm khu vực Hòa An tổ chức tuần tra, kiểm soát tại địa phận xóm Bình Long, xã Hòa An. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Đào Văn Chài điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11K1-068.51, vận chuyển một lồng sắt bên trong có một cá thể động vật không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bị can đối với Đào Văn Chài (đánh x đỏ) tại cơ quan Công an. Ảnh CACB

Làm việc với cơ quan điều tra, Chài khai nhận đã mua cá thể động vật trên từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, nhằm mục đích bán kiếm lời.

Theo kết quả giám định của cơ quan chuyên môn, cá thể động vật bị thu giữ là Hươu xạ (tên khoa học: Moschus berezovskii), thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Chài, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát phê chuẩn theo quy định.