Phê chuẩn khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép vào Việt Nam

Trước đó, ngày 31/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Hạ Lang tổ chức tuần tra tại khu vực xóm Việt Chu, xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Tổ công tác phát hiện một xe ô tô màu đen có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Bị can L.T.A. tại Cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là L.T.A. (SN 2002) trên xe có hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Qua đấu tranh ban đầu, L.T.A. khai nhận đang đưa hai người này vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã Hạ Lang để tiếp tục xác minh, làm rõ. Từ kết quả xác minh bước đầu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A. để xử lý theo quy định của pháp luật.