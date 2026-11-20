Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Công an xã Quốc Khánh và Đồn Biên phòng Pò Mã làm nhiệm vụ tại tuyến đường liên thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, phát hiện, bắt quả tang Lương Văn Giáp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Lương Văn Giáp cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CALS

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 0,159 gam heroin. Tại cơ quan Công an, Giáp khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Giáp dương tính với heroin.

Trên cơ sở kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lương Văn Giáp về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", theo Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Văn Giáp đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.