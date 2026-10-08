Phê chuẩn khởi tố đối tượng tàng trữ hơn 6,1 tấn pháo hoa nổ

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1979), trú xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó các quyết định tố tụng đã được VKSND khu vực 2 - Khánh Hòa phê chuẩn.

Nguyễn Thanh Tuyền bị CQĐT khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”, quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 3/8, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Tuyền tại phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Qua kiểm tra phát hiện trong nhà kho và phòng ngủ nơi Tuyền lưu trú có nhiều thùng các tông, bao tải chứa hơn 6,1 tấn pháo hoa nổ, thông tin trên bao bì ghi tiếng nước ngoài.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tuyền. Ảnh: CA.

Tại thời điểm kiểm tra, Tuyền đã bỏ trốn về Lâm Đồng và bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, Tuyền đã bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng truy nã trong một vụ án khác tại địa phương.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra, làm rõ đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ liên quan.

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép; không vì lợi nhuận hoặc nhận vận chuyển, cất giữ thuê mà vi phạm pháp luật, dẫn đến bị xử lý.