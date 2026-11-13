Phê chuẩn khởi tố đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Trước đó, Công an phường Nùng Trí Cao tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Thu (SN 1992, trú tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình) về việc chồng chị là anh Hoàng Công Toàn (SN 1985, cùng trú tại địa phương) bị Hà Văn Dương dùng dao đâm gây thương tích tại tổ dân phố Vĩnh Quang, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng.

Bị can Hà Văn Dương tại cơ quan Công an. Ảnh: CACB

Quá trình điều tra, kết luận giám định xác định con dao Hà Văn Dương sử dụng gây thương tích là vũ khí quân dụng. Công an phường Nùng Trí Cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Hà Văn Dương thừa nhận hành vi dùng dao gây thương tích cho anh Hoàng Công Toàn. Lời khai của đối tượng phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng cùng các đồ vật, tài liệu thu thập được và những dấu vết xác định tại hiện trường.

Trên cơ sở tài liệu điều tra bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Dương về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Cao Bằng phê chuẩn theo quy định.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.