Phê chuẩn khởi tố đối tượng sản xuất hương giả nhãn hiệu Thu Hiền

Ngày 13/11, VKSND khu vực 6, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Chính, trú tại thôn Dân Tiến, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ về tội “Sản xuất hàng giả” theo khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên kiểm sát việc lấy lời khai Đỗ Văn Chính. Ảnh: CAPT

Theo tài liệu điều tra, ngày 14/10/2026, Công an xã Yên Lập phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ và Phòng Kinh tế UBND xã Yên Lập tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh của Đỗ Văn Chính tại thôn Dân Tiến, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 1.048 túi hương mang nhãn hiệu Thu Hiền, trong đó 1.040 túi đã được đóng kín trong 52 bao tải, 8 túi để bên ngoài; 12,5 kg hương thành phẩm; 3 cuộn bao bì nilon mang nhãn hiệu Thu Hiền và 106 túi nilon trong suốt, loại dùng để đóng 10 thẻ hương, có in dòng chữ “HƯƠNG TRẦM ĐẶC BIỆT THU - HIỀN”.

Toàn bộ tang vật liên quan đã được lực lượng chức năng tạm giữ, niêm phong để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất hương của Đỗ Văn Chính. Ảnh: CAPT

Quá trình điều tra, xác minh xác định, từ tháng 4/2026, Đỗ Văn Chính đã đặt mua bao bì giả mang nhãn hiệu hương Thu Hiền để đóng gói các sản phẩm hương do mình tự sản xuất tại cơ sở.

Đây là nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng bạ quốc gia nhãn hiệu hàng hóa số 193850, cấp ngày 16/10/2012, có thời hạn hiệu lực đến ngày 29/8/2031, thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Hương Thu Hiền.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Yên Lập, tổng trị giá số hàng giả được xác định tương đương trị giá hàng thật là hơn 137 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Chính về tội “Sản xuất hàng giả” theo khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tinh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.