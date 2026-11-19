Bị can Lâm Văn Ngoan nhận Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. (Ảnh:CACC)

Ngày 19/11/2026, Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Văn Ngoan (SN 1982), đồng thời ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, Lâm Văn Ngoan (SN 1982, nơi thường trú: ấp Trà Ban 1, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) vào tháng 4/2026 tham gia đá gà ăn tiền, bị Công an xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc bằng hình thức đá gà với mục đích được, thua bằng tiền”.

Sau khi chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bị can Lâm Văn Ngoan không chịu làm ăn mà tiếp tụ tập với các đối tượng tệ nạn xã hội để tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà được thua bằng tiền.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Vĩnh Lợi, thành phố Cần Thơ đã phát hiện, bắt quả tang Lâm Văn Ngoan đang tham gia đá gà ăn tiền cùng các đối tượng khác tại đất trống thuộc ấp Xóm Tro 2, xã Vĩnh Lợi, thành phố Cần Thơ. Công an sau đó đã tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ sau đó ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Văn Ngoan về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, TP Cần Thơ phê chuẩn.

Công an TP Cần Thơ đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tham gia, tổ chức hoặc tiếp tay cho các hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi người dân cần chủ động nhắc nhở, vận động người thân, bạn bè tránh xa tệ nạn cờ bạc; tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.