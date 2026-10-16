Phê chuẩn khởi tố đối tượng giết người sau cuộc nhậu

Ngày 15/10/2026, VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết, Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sâm (SN 1984, trú tại thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi giết người.

Công an bắt giữ, khởi tố Đinh Duy Sâm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Tối ngày 11/10/2026, tại quán ăn uống Lương Sơn Bạc thuộc thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch (Quảng Trị), Đinh Xuân Sâm đến tham gia uống bia cùng một nhóm người địa phương.

Trong quá trình ăn uống, do mâu thuẫn từ trước giữa Sâm và Hoàng Sỹ Nguyên, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Nguyễn Duy Đặng cũng có lời qua tiếng lại với Sâm.

Khi nhóm người ra về, Sâm chặn Nguyễn Duy Đặng lại, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Thấy vậy, Hoàng Sỹ Nguyên chạy đến can ngăn thì bị Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, Nguyên đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý.