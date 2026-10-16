Phê chuẩn khởi tố đối tượng dùng súng bắn người ở Lào

Ngày 15/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Nội) về tội “Giết người”.

Viện kiểm sát đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Công an làm việc với Nguyễn Đình Giang.

Trước đó, ngày 3/9/2026, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại thành phố Hải Phòng) nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi.

Qua xác minh, sáng ngày 2/9/2026, khi anh Tuấn đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) thì bị một đối tượng bịt mặt xông vào phòng, nổ súng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát Hình sự – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang (đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào).

Do mâu thuẫn cá nhân, Giang dùng súng ngắn bắn anh Tuấn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 14/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thành công Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra, xử lý.