Phê chuẩn khởi tố đối tượng cướp tài sản của cụ già 85 tuổi

Ngày 23/9/2026, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mới khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Ngô Chí Thanh (SN 2006), trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Viện kiểm sát đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Công an làm việc với Ngô Chí Thanh.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/9, bà Dương Thị Sen (85 tuổi), đang ở một mình tại nhà riêng ở số 01, ngõ 8 Lê Thành Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thì bị Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (SN 2008), trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xông vào nhà.

Thanh dùng khăn bịt miệng, đánh vào vùng mặt bà Sen, sau đó cùng Như chiếm đoạt nhẫn vàng, điện thoại di động và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 13,765 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền trả tiền phòng đúng hạn, Thanh và Như đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền thanh toán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra, xử lý.