Phê chuẩn khởi tố chủ cơ sở thẩm mỹ về tội 'Lừa dối khách hàng'

Ngày 2/10, VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến (SN 1989, trú tại tổ dân phố Đại Thắng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 6/9, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến, địa chỉ tại tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán, do Nông Thị Tuyến làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù đăng ký ngành nghề kinh doanh là hoạt động y tế khác (phun, xăm, chăm sóc sắc đẹp), nhưng từ khoảng tháng 12/2023 đến nay, Nông Thị Tuyến đã tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn cơ thể như: tiêm filler, tiêm botox, nâng cấu trúc các bộ phận cơ thể bằng sụn mũi, sụn cằm, sụn rãnh mũi...

Cơ quan tố tụng tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Nông Thị Tuyến. Ảnh CQCA

Theo cơ quan Công an, Nông Thị Tuyến không phải là bác sĩ, không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở cũng không bảo đảm điều kiện để thực hiện các dịch vụ y tế xâm lấn.

Để thu hút khách hàng, Nông Thị Tuyến sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên “Kim Tuyến” đăng tải các bài viết, video giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn. Đáng chú ý, Tuyến sử dụng hình ảnh, video của khách hàng trước và sau khi làm đẹp tại nơi khác, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa để thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại cơ sở của mình.

Đối với các sản phẩm filler, botox, Tuyến tư vấn, giới thiệu với khách hàng là hàng chính hãng, có nguồn gốc từ Hàn Quốc và nước ngoài. Tuy nhiên, các sản phẩm này không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.